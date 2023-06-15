Ozan Tufan için Beşiktaş sesleri: Aklında İstanbul'a dönüş var

Hull City'de ter döken ve Türkiye'ye dönmek isteyen Ozan Tufan, Beşiktaş ile anılıyor. Şenol Güneş'in de Bursaspor'dan eski öğrencisine asla 'hayır' demeyeceği biliniyor

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Ozan Tufan için Beşiktaş sesleri: Aklında İstanbul'a dönüş var
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15 Haziran 2023 11:49
Ozan Tufan
Ozan Tufan
Hull City
Kadrosuna 3-4 takviye düşünen Beşiktaş'ın acelesi yok. Yönetim, maliyeti kulüp bütçesine uygun ve ihtiyaca cevap verebilecek oyuncu hassasiyeti gösterirken gündeme Ozan Tufan ismi geldi.

TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR

Hull City ile 2025'e kadar mukavelesi bulunan Tufan, Türkiye'ye tekrar dönmek istiyor. İngiltere'de istediği ortamı bulamadığı belirtilen orta saha oyuncusunun bu konuda patronu Acun Ilıcalı'dan da transferinde kolaylık sağlaması konusunda ricada bulunduğu belirtiliyor.

YÖNETİM BEKLEMEDE

Hull City'nin ise 5 milyon avro civarında bonservis bedeli biçtiği Ozan Tufan'ın ayrılığı o kadar da kolay olacak gibi görünmüyor. Beşiktaş yönetiminin de şu an için böyle bir girişimi yok. Ancak Ozan Tufan kulübüyle anlaşır ve geri dönüşü gündeme gelirse masaya oturmayı planlıyor. Ki Şenol Güneş'in de Bursaspor'dan öğrencisi olan Ozan Tufan'a 'hayır' demeyeceği belirtiliyor.

Yabancı kontenjanı da düşünüldüğünde Ozan işi Beşiktaş adına cezbedici görünüyor.  

 
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