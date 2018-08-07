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Ozan Tufan için 2,8 milyon euroluk teklif

Ozan Tufan, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Galatasaray'da Fatih Terim'in Ozan Tufan'ı istediği iddia edildi ama deneyimli teknik adam bu iddialar yalanladı. Bu kez İngilizler, West Brom'un Ozan Tufan için 2.5 milyon sterlin önerdiğini yazdı. F.Bahçe'nin teklifi kabul etmeye yakın olduğu belirtildi. W.Brom, Ozan'ı almaya kararlı.

Kaynak: Akşam
Ozan Tufan için 2,8 milyon euroluk teklif
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07 Ağustos 2018 10:05
Ozan Tufan için flaş gelişme! West Bromwich, Ozan Tufan'ı bitiriyor. İngiliz basınında West Brom'un oldukça ciddi olduğu konuşuluyor. Premier Lig'e yükselmek için iddialı bir kadro kurmaya hazırlanan West Brom, Sarı-Lacivertliler'in kapısını çaldı.

OZAN TUFAN İÇİN 2,8 MİLYON EURO

İngiliz ekibi, Sarı-Lacivertli kulübe 2.5 milyon sterlin (2,8 milyon euro) ödemeye hazır olduklarını iletti. FFP kriterleri nedeniyle boğuşan Fenerbahçe, bir türlü bekleneni veremen Ozan'ı elden çıkarmaya bakıyor.

"FENERBAHÇE'DE VERİMLİ OLAMADI"

İngiliz basınında, Ozan'ın genç yaşında F.Bahçe'ye rekor bedelle gidip beklentileri karşılayamadığı aktarıldı. Ancak Ozan'ın 23 yaşında olmasına rağmen Uluslararası anlamda tecrübeli olduğu, W.Brom'a yükselme katabileceği görüşü hakim.

F.Bahçe'nin hocası Phillip Cocu da Ozan'ı tutmaya sıcak bakmıyor. Ozan her ne kadar sezona iyi hazırlansa da antrenmanlarda bu istikrarı yine devam ettiremedi.



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