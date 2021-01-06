Ozan Tufan için 10 milyon euroluk teklif

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Ozan Tufan'a, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace talip oldu

Haber; Sabah
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Ozan Tufan için 10 milyon euroluk teklif
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06 Ocak 2021 09:01
Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Ozan Tufan'a, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace teklif yaptı.

Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre; Sezon başında da 25 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen ancak kadrosuna katamayan Crystal, bu kez 10 milyon Euro'luk teklifle sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldı. Yönetimin bu öneriye şu anda bir cevap vermediği bildirildi. 

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut'un ligin 18. haftasında oynanacak olan BB Erzurumspor maçının ardından bir toplantı yapacağı ve konuyu masaya yatıracağı öğrenildi. 

Onay çıkması halinde Ozan, Premier Lig ekibine transfer olacak. Öte yandan Ozan için WBA'nın da bir ilgisinin olduğu kaydedildi.

Yıldız futbolcunun sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek. Ozan Tufan Fenerbahçe formasıyla bu sezon 14 lig maçına çıkarken 4 gol 3 asit üretti.


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