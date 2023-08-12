Ozan Tufan hat-trick yaptı, Hull City kazandı!

İngiltere Championship'de Hull City, Ozan Tufan'ın 3 gol attığı maçta Sheffield Wednesday'i 4-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com
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Ozan Tufan hat-trick yaptı, Hull City kazandı!
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12 Ağustos 2023 19:03
Son güncelleme 12 Ağustos 2023 19:20
İngiltere Championship'in 2.haftasında Hull City, sahasında ağırladığı Sheffield Wednesday'i 4-2 mağlup etmeyi başardı. 

Hull City'e galibiyeti getiren golleri 45+5(P), 58 ve 70.dakikada Ozan Tufan ve 85.dakikada Aaron Connolly kaydetti.

Konuk ekibin gollerini ise  36.dakikada Juan Delgadao ve 90+4'de Michael Smith'den geldi.

KARİYERİNDE İLK KEZ HAT-TRICK YAPTI

Milli futbolcu Ozan Tufan, kariyerinde ilk kez hattrick yapma başarısı gösterdi.

Ligdeki ilk galibiyetini alan Hull City gelecek hafta Blackburn Rovers ile deplasmanda karşılaşacak. 

Sheffield Wednesday ise evinde Preston'ı konuk edecek.
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