Ozan Tufan: "Fenerbahçe için her şeyi yaparım"

Fenerbahçe'de Ozan Tufan 1-1 biten Gençlerbirliği maçı sonrası, maç başında yaşadıkları sorundan bahsetti.

Haber; Sporx.com
Ozan Tufan: 'Fenerbahçe için her şeyi yaparım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Temmuz 2020 21:03
Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Gençlerbirliği ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"HER ŞEYİ YAPARIM"

Maçı değerlendiren Ozan, "Maça kötü başladık, istediğimiz oyunu oynayamadık. Bizim de hedeflerimiz var, bu maçı kazansak daha farklı bir hal alabilirdi. Bugünkü oyun hayal kırıklığı. Ofansif de, defansif de kötü bir Fenerbahçe vardı. Bugün stoper oynamam kendi isteğimle ya da başka bir şeyle değil, o mevkide Fenerbahçe'nin ihtiyacı vardı, ben de geçtim. Fenerbahçe için ben her şeyi yaparım. İyi oynarım, kötü oynarım ama ikiletmem. Oranın oyuncusu olmayabilirim ama elimden geleni yaptım." dedi.

"FORM DÜŞÜKLÜĞÜ VAR"

Maç başında yaşadıkları sorun sorulan genç oyuncu, "Herkes konsantre ama sahaya çıkınca bir problem çıkıyor herkeste, o da tüm takımı etkiliyor, belli bir dakikadan sonra açılabiliyoruz. Son haftalarda bir form düşüklüğü var, umarım sonraki haftalarda form düşüklüğünü giderebiliriz." cevabını verdi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için