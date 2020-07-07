Ozan Tufan: 'Fenerbahçe için her şeyi yaparım'

Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Gençlerbirliği ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



"HER ŞEYİ YAPARIM"



Maçı değerlendiren Ozan, "Maça kötü başladık, istediğimiz oyunu oynayamadık. Bizim de hedeflerimiz var, bu maçı kazansak daha farklı bir hal alabilirdi. Bugünkü oyun hayal kırıklığı. Ofansif de, defansif de kötü bir Fenerbahçe vardı. Bugün stoper oynamam kendi isteğimle ya da başka bir şeyle değil, o mevkide Fenerbahçe'nin ihtiyacı vardı, ben de geçtim. Fenerbahçe için ben her şeyi yaparım. İyi oynarım, kötü oynarım ama ikiletmem. Oranın oyuncusu olmayabilirim ama elimden geleni yaptım." dedi.



"FORM DÜŞÜKLÜĞÜ VAR"



Maç başında yaşadıkları sorun sorulan genç oyuncu, "Herkes konsantre ama sahaya çıkınca bir problem çıkıyor herkeste, o da tüm takımı etkiliyor, belli bir dakikadan sonra açılabiliyoruz. Son haftalarda bir form düşüklüğü var, umarım sonraki haftalarda form düşüklüğünü giderebiliriz." cevabını verdi.



