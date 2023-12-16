İngiltere Championship'in 22. haftasında Hull City, sahasında Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City'yi konuk etti. MKM Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi Hull City, 3-0'lık skorla kazandı.
Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Aaron Connolly, 56. dakikada Scott Twine ve 59. dakikada Ozan Tufan attı.
Hull City'de 3. golü atan Ozan Tufan maçın son dakikalarında oyundan çıktı.
Bu sonucun ardından Hull City, 36 puana yükseldi. Cardiff City 30 puanda kaldı.
Hull City, gelecek hafta Bristol City deplasmanına gidecek. Cardiff City ise Sheffield ile karşı karşıya gelecek.
Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Aaron Connolly, 56. dakikada Scott Twine ve 59. dakikada Ozan Tufan attı.
Hull City'de 3. golü atan Ozan Tufan maçın son dakikalarında oyundan çıktı.
Bu sonucun ardından Hull City, 36 puana yükseldi. Cardiff City 30 puanda kaldı.
Hull City, gelecek hafta Bristol City deplasmanına gidecek. Cardiff City ise Sheffield ile karşı karşıya gelecek.
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