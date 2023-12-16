Ozan Tufan, Erol Bulut'u üzdü!

İngiltere Championship'te Hull City, sahasında Erol Bulut'un takımı Cardiff City'yi 3-0 mağlup etti. Hull City'de gollerden biri Ozan Tufan'dan geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Ozan Tufan, Erol Bulut'u üzdü!
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16 Aralık 2023 20:00
Son güncelleme 16 Aralık 2023 20:20
İngiltere Championship'in 22. haftasında Hull City, sahasında Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City'yi konuk etti. MKM Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi Hull City, 3-0'lık skorla kazandı.

Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Aaron Connolly, 56. dakikada Scott Twine ve 59. dakikada Ozan Tufan attı.

Hull City'de 3. golü atan Ozan Tufan maçın son dakikalarında oyundan çıktı.

Bu sonucun ardından Hull City, 36 puana yükseldi. Cardiff City 30 puanda kaldı.

Hull City, gelecek hafta Bristol City deplasmanına gidecek. Cardiff City ise Sheffield ile karşı karşıya gelecek.

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