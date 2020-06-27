Ozan Tufan, Emre'nin gözyaşlarını anlattı

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendiği maçta iki gol birden atarak maça damga vuran Ozan Tufan, Emre Belözoğlu'nun maçın ardından gözyaşlarını tutamamasını yorumladı.



Skor 2-1 olduğunda Emre Belözoğlu'nun sinirlendiğini ifade eden Ozan Tufan, "2-1 olduktan sonra Emre ağabey sinirlendi doğal olarak. Sinirlerini hakim olamadı ve 3-2 olunca ağladı. Soyunma odasında da göz yaşlarını tutamadı. 3-2 oldu, arkadaşlarım bana geldiğinde, ben Emre ağabeye baktım. Emre ağabey orada ağlıyordu" dedi.



Emre Belözoğlu'nun üzerinde çok büyük bir baskı olduğunu da vurgulayan Ozan, "Yaşadağımız sıkıntılar var, herkesin kendi problemleri var. Hedefimiz şampiyonluktu, şampiyonlutkan uzaklaştık. Kötü bir sürece gittik, Ersun Hoca gitti. Emre ağabeyin üzerinde çok baskı var. Her şeyini vermek istiyor, son senesi. Belki onun mutsuzluğunu yaşıyor. 3. golü attığımda ben de sinirlendim. Biz bu maçı buraya getirmemeliydik. Emre ağabeyi de öyle görünce sinirlendim. Ararız, gönlünü alırız" şeklinde konuştu



