Ozan Tufan e-spor takımı kurdu
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, GoodGuys isimli e-spor takımı kurduğunu açıkladı.
Fenerbahçe'nin konsol ve e-spor oyunlarına merakı ile bilenen oyuncusu Ozan Tufan, e-spor takımı kurduğunu videolu paylaşım ile duyurdu.
Ozan Tufan yaptığı açıklamada; "Merakla takip ettiğim e-spor dünyasına GoodGuys ekibiyle adım atmak benim için heyecan verici ve hep beraber daha iyisi için çalışacağız. Bildiğiniz üzere Beşiktaş pubg mobile open turnuvasında şampiyon olan takımımı gönülden tebrik ediyorum. Kendinize iyi bakın" ifadelerini kullandı.
Ozan Tufan yaptığı açıklamada; "Merakla takip ettiğim e-spor dünyasına GoodGuys ekibiyle adım atmak benim için heyecan verici ve hep beraber daha iyisi için çalışacağız. Bildiğiniz üzere Beşiktaş pubg mobile open turnuvasında şampiyon olan takımımı gönülden tebrik ediyorum. Kendinize iyi bakın" ifadelerini kullandı.
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