Ozan Tufan değerine değer kattı

Fenerbahçe'de kritik maçlarda gol ve asistleriyle öne çıkan Ozan Tufan, değerini 5'e katladı. Son iki sezonda skora katkı yapan orta saha oyuncuları arasında lider olan milli yıldız, 24 gole etki etti. 2019'da 2 milyon Euro değer biçilen başarılı futbolcunun şimdilerde piyasası 10 milyon Euro. Yıldız orta sahanın EURO 2020'de de değerine değer katıp Fenerbahçe'ye ciddi paralar kazandırması bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ozan Tufan değerine değer kattı
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23 Nisan 2021 09:40
Ozan Tufan
Ozan Tufan
Fenerbahçe
Fenerbahçe ve A Milli Takım'daki performansıyla dikkat çeken Ozan Tufan, değer kazanıyor. Ligde daha önce gol-asist katkısında iki kez çift haneleri yakalayan 26 yaşındaki yıldız, bu sezon ise kendi zirvesini yakaladı. İlk kez 2014-15 sezonunda Şenol Güneş ile birlikte Bursaspor'da 3 gol, 7 asistle 10 gole katkı verip çift rakamları gördü. Ozan ardından Fenerbahçe'ye transfer oldu.

DEĞERİNİ 5'E KATLADI!

Sarı-lacivertli takımdaki kariyeri iniş çıkışlarla süren milli oyuncu, geçen yıl yeniden doğdu. 2018- 19 sezonunda 6 gol atıp, 6 asist yaparak (12 gollük katkı) ikinci kez çift haneyi gören Ozan, bu sezon ise 5 gol, 8 asistle (13) daha önceki istatistiklerini de geride bıraktı.

Son 2 sezonda skora katkı yapan orta saha oyuncuları arasında lider olan milli futbolcu, 2019'da 2 milyon Euro'luk piyasa değerini şu an 10 milyon Euro'ya çıkardı. Bu rakamın EURO 2020 sonrası yükselmesi bekleniyor. 

 


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