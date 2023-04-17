Ozan Tufan'dan geleceği için açıklama!

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin formasını giyen Ozan Tufan, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.



"Hull City'nin oyuncusu olmaktan ve bu harika kulübün bir parçası olmaktan keyif alıyorum" diyen Ozan Tufan, geleceğine dair, "Burada yaşamaktan ve İngiltere'de oynamaktan keyif alıyorum. Gerçekten mutluyum ve burada kalmak istiyorum" sözlerini kullandı.



"PREMIER LİG'E ÇIKMAK İSTİYORUM"



Takımın oynadığı futbolla ilgili de görüşlerini aktaran 28 yaşındaki futbolcu, "Taktiksel oyun tarzımızdan keyif alıyorum; sizin deyiminizle sıkıcı, uzun toplarla oynanan bir futbol oynamıyoruz. Daha çok topa sahip olmaya dayalı, akıcı bir taktikle oynuyoruz ve bundan keyif alıyorum. Gerçekten bunun bir parçası olarak kalmak, burada başarılı olmak ve bu oyuncu grubuyla Premier Lig'e çıkmak istiyorum." diye konuştu.



GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA



"Takımda kalma isteğine rağmen, her şeyin mümkün olduğunu da dile getiren Ozan Tufan, "Daha önce de söylediğim gibi ve bence bu herkes için geçerli, kimse gelecek sezon için planın ne olduğunu bilmiyor. Bu yüzden bu konuda kesin bir şey söyleyemem. Sözleşmemin bitmesine iki yıl var ve bu takımın bir parçası olarak kalmak istiyorum. Premier Lig'e giden yolda oynamak istiyorum." dedi.



Hull City forması altında bu sezon 40 maçta sahaya çıkan Ozan, 7 kez gol sevinci yaşadı.



BEŞİKTAŞ'LA ADI GEÇTİ



Milli futbolcunun adı, ara transfer döneminde Türkiye'den Beşiktaş ile geçmişti.





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