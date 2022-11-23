Ozan Tufan'dan Dünya Kupası sözleri

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen Ozan Tufan, Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda favori takımı olmadığını söyledi.



Takımıyla Dünya Kupası arasında kamp yapmak üzere Antalya'ya gelen orta saha oyuncusu Ozan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Ozan Tufan, ülkesini özlediğini belirterek, "Vatanımızı özledik. Türkiye'ye, Antalya'ya geldiğimiz için çok mutluyum. Burada 7-8 günlük kampımız var. İyi bir kamp dönemi geçireceğimizi düşünüyorum. Benim de ilk kampım olacak. Onun için heyecanlıyım. Çalışıp en iyi şekilde geri döneceğiz. Ligimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Futbolda her zaman iyi sonuçlar alınamadığına dikkati çeken Ozan, şöyle devam etti:



"Zaman zaman problemler de çıkabiliyor. Şu anda ligde bulunduğumuz konumdan mutlu değiliz. Onu düzeltmek için buradayız. Dünya Kupası arasından sonra daha iyi bir Hull City için elimizden gelenin en iyisini yapmayı düşünüyoruz. Onun için çalışmaya geldik, mücadelemizi göstereceğiz, hedeflerimiz var. Onları da başarabilirsek bizim için güzel olur."



Ozan Tufan, Türkiye'nin yer almadığı Dünya Kupası'nda favori takımı olup olmadığıyla ilgili soruya ise "Tabii ki üzücü bizim için. Çünkü genç bir milli takım kadromuz var. Orada bulunmak, genç oyuncular ve bizler için de büyük şeref, gurur olurdu. Bunu canı gönülden çok isterdik. Tabii futbolda bazen hatalar oluyor. Kısmet diyelim, bazen bazı pozisyonlar olmuyor. O sebepten dolayı biz de kaçırdığımızı düşünüyorum. Favori takımım yok. Biz de izliyoruz, takip ediyoruz." yanıtını verdi.



