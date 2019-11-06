Ozan Tufan, CS Go'da ünlülerle kapıştı!

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Ozan Tufan, karantina günlerinde hem bireysel antrenmanlarını sürdürüyor, hem de online bilgisayar oyunlarıyla vakit geçiriyor.



Ozan Tufan, önceki gün Counter-Strike oynadı. Oyunda profesyonel CS GO oyuncusu xantares'i halt etmeyi başaran Ozan, ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş ile de ilginç ve komik diyaloglar yaşadı.



