Ozan Tufan, CS Go'da ünlülerle kapıştı!
Ozan Tufan, karantina günlerinde antrenmanlarını yapıyor hem de oyun oynuyor.
Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Ozan Tufan, karantina günlerinde hem bireysel antrenmanlarını sürdürüyor, hem de online bilgisayar oyunlarıyla vakit geçiriyor.
Ozan Tufan, önceki gün Counter-Strike oynadı. Oyunda profesyonel CS GO oyuncusu xantares'i halt etmeyi başaran Ozan, ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş ile de ilginç ve komik diyaloglar yaşadı.
Ozan Tufan, önceki gün Counter-Strike oynadı. Oyunda profesyonel CS GO oyuncusu xantares'i halt etmeyi başaran Ozan, ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş ile de ilginç ve komik diyaloglar yaşadı.
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