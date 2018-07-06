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Ozan Tufan: "Bunun kıymetini anladım"

Geçen sezon kulüp içerisinde yaşadığı olaylar ve gösterdiği performans yüzünden bir dönem kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, yeni sezona fırtına gibi hazırlanıyor.

Ozan Tufan: 'Bunun kıymetini anladım'
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06 Temmuz 2018 11:24
Aykut Kocaman, Ozan Tufan için olumsuz rapor sunmuştu ancak yeni Teknik Direktör Phillip Cocu şans vermek istiyor.

Geçen sezon kulüp içerisinde yaşadığı olaylar ve gösterdiği performans yüzünden bir dönem kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, yeni sezona fırtına gibi hazırlanıyor.

Fanatik'in haberine göre, yakın çevresine konuşan ve hatalarından dersler çıkardığını söyleyen 23 yaşındaki oyuncu, "Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu elbette biliyorum. Burada oynamak da herkese nasip olmaz. Ben bunun kıymetini anladım. Bu yıl çok çalışıp, takımın bir parçası olmak istiyorum" ifadelerini kullandı

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