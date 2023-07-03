Ozan Tufan Beşiktaş'tan haber bekliyor

Beşiktaş'ın gündemine gelen milli futbolcu, Şenol Güneş ile yeniden çalışmayı çok istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ozan Tufan Beşiktaş'tan haber bekliyor
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03 Temmuz 2023 11:25
Adı bir kez daha Beşiktaş ile anılan Ozan Tufan, transferini heyecanla bekliyor.

Futbola Hull City'de devam eden tecrübeli orta sahanın, kariyerinde büyük öneme sahip olan teknik direktör Şenol Güneş ile çalışmayı istediği ve siyahbeyazlılardan haber beklediği kaydedildi.

Güneş'in de eski oyuncusuna sıcak baktığı ve kadroda yerli alternatif oluşturmak için önemli bir hamle olacağını düşündüğü belirtildi.

Beşiktaş cephesi şu an için girişimde bulunmadıklarını vurgulasa da ilerleyen günlerde 28 yaşındaki futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanabilir. 

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