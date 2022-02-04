Ozan Tufan, Başakşehir maçında oynamak istiyor

5 aylık ayrılığın ardından Fenerbahçe'ye yeniden dönen Ozan Tufan dün idmana çıktı, teknik direktör İsmail Kartal'dan forma istedi. Ozan'ın, "Hazır bir şekilde geldim. Hiçbir eksiğim yok" dediği öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Ozan Tufan, Başakşehir maçında oynamak istiyor
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04 Şubat 2022 10:19
Kiralık gittiği Watford'dan önceki gün geri dönen Ozan Tufan perşembe günü ilk kez Fenerbahçe ile idmana çıktı.

Arkadaşlarının 'hoş geldin' dediği Milli yıldız, bir süre teknik direktör İsmail Kartal ile görüştü. Ozan'ın Kartal ile yaptığı görüşmede, "Tamamen hazır bir şekilde geldim. Hiçbir eksiğim yok. Görev vermeniz halinde Başakşehir maçında forma giyebilirim" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Fenerbahçe 'de 14 dakika oynadı

Başarılı oyuncunun kısa ayrılığın ardından yeniden Fenerbahçe'ye döndüğü için mutlu olduğu dikkat çekti. Ozan'ın idmandaki görüntüsüyle de hazır olduğu izlenimini verdiği ortaya çıktı.

Ozan Tufan sezonun ilk haftasında Fenerbahçe formasıyla Adana Demirspor'a karşı 14 dakika görev almış, sonrasında İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı.

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