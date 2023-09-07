Ozan Tufan ayın futbolcusuna aday

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen milli orta saha Ozan Tufan, ayın futbolcusu ödülüne aday gösterildi.



Ağustos ayında ligde yer aldığı 4 maçta 4 gol atma başarısı gösteren 28 yaşındaki futbolcu, performansıyla Championship'te ödüle aday oldu.



Geçen sezon transfer olduğu Hull City'de 44 resmi maçta 8 gole ulaşan Ozan Tufan bu formuyla kariyerinin en gollü sezonunu geçmeye de hazırlanıyor.



Ozan Tufan'ın yanı sıra adaylık listesinde Ipswich Town'dan Sam Morsy, Norwich City'den Gabriel Sara ve Stoke City'den Andre Vidigal yer aldı.



