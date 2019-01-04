Ozan Tufan, Alanyaspor yolunda!

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçeli milli oyuncu'ı kadrosuna kattı.Fenerbahçe'de bir süredir kadro dışı olan Ozan Tufan, sezon sonuna kadar Aytemiz Alanyaspor'a kiralandı. Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından Fenerbahçeli milli oyuncu ile özel olarak ilgilenmeye başlayan Aytemiz Alanyaspor, sarı lacivertli yönetim ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldı ve genç oyuncuyu 6 aylığına renklerine bağladı.Oyuncunun alacağı ücret ve kiralama bedeline ilişkin resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde Ozan Tufan ile ilgilendiklerini doğrularken ''Netleşmeden herhangi bir şey söylemek doğru değil. Ortada bir şey yokken bir futbolcunun ismini zikretmek doğru değil. Burada sadece Ozan Tufan ile ilgilendiğimiz doğrudur. Fenerbahçe'de yeni hoca geldi. Kalacak ve gidecekler için karar verecekler. Kendim de bizzat Ali Koç başkandan talebimiz oldu, Sergen Yalçın istediği için.'' sözlerini kullanmıştı.