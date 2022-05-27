Ozan Tufan'a sürpriz talip: Emre Belözoğlu

Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Ozan Tufan, kendisi için yeni bir kariyer planlaması yaparken, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Medipol Başakşehir'in deneyimli futbolcu için pusuda olduğu öğrenildi.



Ozan Tufan'ı transfer listesine ekleyen Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu'nun uygun şartların oluşması halinde 27 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna görmek istediğini kulüp yetkililerine ilettiği belirtildi. Belözoğlu'nun transfer edilmesini istediği Ozan için Başakşehir yönetiminin ise beklemede olduğu ve bir fırsat transferi olması halinde Fenerbahçe ile temasa geçileceği ifade edildi.



FENERBAHÇE PARA KAZANMAK İSTİYOR



Ozan Tufan'dan para kazanmak isteyen Fenerbahçe yönetimi ise deneyimli oyuncuyu bazı transferler için takasta kullanma kararı aldı.



Başakşehir'in transfer listesinde olan Ozan'ın hem eski hocası Emre Belözoğlu faktörü hem de İstanbul'da futbol hayatına devam etmek istediği için Turuncu-Lacivertli ekibe sıcak bakabileceği vurgulandı.



Fenerbahçe'de kadro dışı olan Ozan Tufan'ın Sarı-Lacivertli kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.



