Ozan Tufan'a İtalya'dan talip çıktı

Hull City'de forma giyen Ozan Tufan'a Serie A ekiplerinden Salernitana'nın talip olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Ozan Tufan'a İtalya'dan talip çıktı
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23 Kasım 2022 00:14
Sezon başında Fenerbahçe'den Hull City'e bonservisiyle transfer olan Ozan Tufan'a Serie A'dan talip çıktı.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Ozan Tufan'a Serie A'da tutunmaya çabalayan Salernitana talip oldu. Daha önce Yusuf Yazıcı'yı da listesine eklediği bilinen Salernitana'nın Sportif Direktörü eski Galatasaraylı kaleci Morgan De Sanctis'in Ozan'ı Hull City'den almak istediği belirtildi.

Sezona oldukça etkili başlayan ve attığı gollerle takımına önemli katkı sağlayan Ozan Tufan, son haftalarda formdan düşmüştü.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Hull City'e 3 milyon euroya transer olmuş, Championship'te çıktığı 18 maçta 3 gol kaydetmişti.

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