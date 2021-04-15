Ozan Tufan: "7'de 7 yapabiliriz"

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Ozan Tufan, ligin kalan bölümü öncesi iddialı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Ozan Tufan: '7'de 7 yapabiliriz'
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15 Nisan 2021 09:26
Ozan Tufan
Ozan Tufan
Fenerbahçe
Sarı-lacivertliler'de Ozan Tufan, takım olarak şampiyonluk inançlarını koruduklarını söyledi.

Ozan Tufan, "Final maçlarının oynandığı döneme girdik. Bu hafta, son şampiyon Başakşehir ile karşılaşacağız. Eski hocamız Aykut Kocaman'a karşı zorlu bir maç oynayacağız. Bizim hedefimiz kalan 7 maçı da kazanmak. Bunu yapacak gücümüz de var" dedi.

Yıldız futbolcu, takım olarak şampiyonluğa olan inançlarını koruduklarını sözlerine ekledi. 

 


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