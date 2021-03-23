Ozan Tufan 11'e geri dönüyor

Fenerbahçe taraftarı, derbide alınan beraberlik sonrasında hayli mutsuzdu. Ancak Ozan Tufan'ın performansı, gelecek adına sarı-lacivertlileri umutlandırdı. Attığı golün yanı sıra oyuna girer girmez takımını ileri taşıyan görüntüsüyle Ozan, taraftarın tam notunu aldı.



Maçın son anlarında kaçırdığı gollerin ardından büyük üzüntü yaşayan 25 yaşındaki orta saha ise "O iki pozisyondan birini atabilseydim takımım adına çok önemli bir iş olacaktı. Şampiyonluk yolundaki iddiamız halen devam ediyor. Hepimizin görevi kalan 10 maçı en iyi şekilde bitirmek" ifadelerini kullandı.



11'E GERİ DÖNÜYOR



Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un, milli ara sonrasında Ozan Tufan'ı yeniden 11'e dahil edeceği öğrenildi.



