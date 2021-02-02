Ozan Kabak'ın Schalke'den 30 milyon euro bonservis bedeli ile Liverpool'a transfer olmasının ardından A Milli Takım'ın savunma hattında görev yapan üç futbolcunun toplam değeri 140 milyon euroya çıktı.



140 MİLYON EURO



EURO2020'de mücadele edecek olan birçok takımdan daha yüksek piyasa değerine sahip olan üç stoper ile mücadele edecek olan A Milli Takımımız, gruptaki rakipleri olan İtalya, İsviçre ve Galler'in de üç stoperinden daha yüksek değeri olan savunma üçlüsüne sahip olacak.



EN PAHALI 14. İMZA OLACAK



Mali kriterlere uyumdan dolayı Ozan Kabak'ı bu sezon kiralayan ancak gelecek sezon 30 milyon euro ödeyerek alacak olan Liverpool, bu hamlesi ile kulüp tarihinin en pahalı 14. transferine imza atacak.



MERİH DEMİRAL



Ozan Kabak'tan önce Juventus'a Merih Demiral için 45 milyon euro öneren ancak bu teklifi kabul edilmeyen Liverpool, "60 milyon euroluk" bir cevapla karşılaşmıştı. Merih Demiral'ın bonservis bedeli için minimum 50 milyon euro belirleyen Juventus, şu ana kadar Liverpool, Roma, AC Milan'dan gelen teklifleri reddettik.



ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ



İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'de düzenli olarak forma giyen ve geçtiğimiz sezon Premier Lig'de en iyi 11'e seçilen Çağlar Söyüncü için kulübü 60 milyon euro bonservis bedeli belirledi.



