Ozan 'Luiz' Tufan!

Denizlispor deplasmanına çıkacak Fenerbahçe'de Ozan Tufan orta sahada önemli bir rol üstlenecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ozan 'Luiz' Tufan!
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06 Aralık 2020 12:22
Sarı kart cezalısı Luiz Gustavo'nun görevi, Denizlispor maçında Ozan Tufan'a verilecek. Teknik direktör Erol Bulut, 6 numara olarak milli yıldızını kullanacak.

Fenerbahçe'de Harun, Nazım, Lemos, Samatta, Perotti, Ademi ve Sinan Gümüş kadroda yok. Bu arada ceza sınırındaki Pelkas kart görürse haftaya Malatyaspor'a karşı oynayamayacak.

TOLGA CİĞERCİ KUPAYA

Fenerbahçe'nin sakatlıktan çıkan orta sahası Tolga Ciğerci, hafta boyunca takımla çalıştı. Ancak oyuncunun Denizli karşılaşmasında kulübede oturacağı bildirildi.

Erol Bulut ve ekibinin 28 yaşındaki oyuncuyu kupada oynanacak Karacabey Belediyespor maçında kullanıp kondisyon kazandıracağı, ardından süre vermeye başlayacağı gelen bilgiler arasında...



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