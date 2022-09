Ozan Korkut: 'Şampiyonluk için transferler şart!'

Galatasaray camiasının etkin isimlerinden biri ve önceki seçimlerde başkan adayı olan Ozan Korkut, Sporx'e çok özel açıklamalar yaptı. Emrah Karalinç'in sorularını yanıtlayan Korkut, "Hedef şampiyonluk, eksikler giderilmeli "dedi.



Korkut, sarı-kırmızıların mali disiplin açısından bağımsız olması gerektiğini ifade ederken, transfer süresinin bitmediğini, Galatasaraylıların beklentisinin teknik heyetin istekleri doğrultusunda, kulübü şampiyonluk hedefine ve başarıya ulaştıracak transferlerin yapılması olduğunu söyledi. Üretilen projelerin 'Galatasaray'ın geleceğinden yemeyecek şekilde geliştirilmesi gerekir' ifadesini kullanan Korkut ayrıca, seçim, transfer stratejisi, bankalar birliği anlaşması ve birçok konuda dikkati çeken sözler söyledi. İşte o çarpıcı açıklamalar...



"ÖZBEK'İN PROJELERİNE HERKES İNANDI GENELLEMESİ YANLIŞ"



Sayın Korkut, seçimle başlayalım. Öncelikle Galatasaray'da kongre üyelerinin Dursun Özbek ve ekibini seçmiş olmasını hangi pencereden değerlendiriyorsunuz?



Saygıyla değerlendiriyorum. Genel kurul üyelerinin kararına saygım var. Galatasaray üyelerinin hepsi Dursun Özbek'in projelerine inandı şeklinde bir genelleme yapamayız. Herkesin karar verirken farklı kriterleri var. Benim kriterlerim farklı, bir başkasının farklı. Bunu aslında Genel Kurul üyelerine sormak lazım.



"ÖNEMLİ OLAN GALATASARAY'I HEDEFİNE ULAŞTIRMASI"



Özbek yönetimi göreve geldikten sonra taşlar da oynadı. Okan Buruk, Torrent sonrası göreve geldi. Yerli bir teknik direktörün göreve getirilmesi kararı doğru bir hamle miydi?



Bu her seçilen yönetimin kendi vizyonuyla alakalı bir durum. Okan Buruk ile devam etmek istediler. Galatasaray bir dünya kulübü. Galatasaray'ı hedeflerine ulaştırabilecek bir teknik adam olmalı. Buna da saygı duymak ve destek olmak lazım. Bu yerli-yabancı meselesi değil. Galatasaray'ı hedeflerine ulaştırabilecek teknik adam profili olması önemli. Görev alan, yönetimlerin birlikte çalışmayı tercih ettiği insanlara destek olmak gerek.



"HEDEF ŞAMPİYONLUK, EKSİKLER GİDERİLMELİ"



Galatasaray'daki baskılı ortamı sizce Okan Buruk kaldırabiliyor mu? Gözlemleriniz neler?



Okan Buruk için konuşmayı erken buluyorum. Yeni seçilmiş bir yönetim var. Dursun Özbek daha önce denenmiş olsa da yeni bir liste ile girdi seçime. Şu ana kadarki performanstan elbette memnun değilim. Ama zaman alacak. Yeni bir sistem oturtulmaya çalışılıyor. Takımın eksikleri var. Cumhuriyet'in 100. yılı camiamız için çok önemli. Hedef elbette şampiyonluk. Eksiklerin hızlıca giderilmesi gerekiyor.



"SÜREÇ DAHA ORGANİZE YÖNETİLEBİLİRDİ"



Galatasaray'daki transfer stratejisi için neler söylersiniz? En beğendiğiniz ya da en çok katkı vermesini beklediğiniz isimler kimler?



Kişiler üzerinden konuşmayı sevmiyorum. Daha organize, hazırlıklı bir şekilde bu süreci yönetebilirdik. Bir zaman kaybı oldu. Seçilen yönetim kendisine verilen zaman tablosu içinde elinden geleni yaptı. Transfer süresi bitmiş değil. Burada artık Galatasaraylıların beklentisi; teknik ekibin istediği isimlerin, kulübü başarıya ulaştıracak transferlerin yapılması. Bunu elbette Galatasaray'a yakışır şekilde yapması gerekiyor.



"CAMİANIN SORUNU, ORTAK SORUMLULUĞUMUZ"



Başkan yeni, teknik direktör yeni, futbolcular yeni... Sizce Galatasaray kaç haftada takım gibi takım olur? Bir öngörünüz var mı bu konuda?



Görev burada sadece teknik kadroya düşmüyor. Burada bir bütünden bahsediyoruz. Var olan oyuncularımızı da en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız. Taraftarlarımız stadı doldurdu. Onlara teşekkür ediyorum. Her zaman destek oluyorlar. Herkes dişinden, tırnağından artırarak kulübe katkı sağlamaya çalışıyor. Biz bir aileyiz. Zor bir süreçten geçiyoruz. Kulüp, ülke ve dünya açısından böyle bir durum var tabi ki... Dünya alt üst oldu, gelir yapıları değişti. Zorlukların üstesinden birlik ve beraberlikle ancak gelinebilir. Tek başına bir yönetim, teknik adam ya da futbolcuların sorunu değil. Camianın sorunu, ortak sorumluluğumuz.



ERDEN TİMUR POTANSİYEL BAŞKAN ADAYI MI?



Galatasaray'da Erden Timur, camia içindeki bazı isimler tarafından potansiyel bir başkan adayı olarak gösteriliyor. Siz de aynı fikirde misiniz?



Şahıslar üzerinden konuşmayı sevmem. Birçok Galatasaraylının görünür, görünmez desteği var. Herkesin taşın altına eline soktuğu bir ortamdan söz ediyorum. Ben bunu çocukluğumdan beri yaşayarak gördüm. Tabi ki kimsenin katkısını, emeğini ve çabasını göz ardı etmemek, teşekkür etmek lazım.



"BANKALAR BİRLİĞİ'NİN BUGÜN KONUŞULMASI SAMİMİ GELMİYOR"



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 'Biz Bankalar Birliği'nden çıkmak istiyoruz' demişti. Bunun mümkün olduğunu ya da ne kadar sürece gerçekleşebileceğini düşünüyorsunuz? Tespitlerinizi ve fikrinizi çok merak ediyorum.



Bugün bu söylemleri sadece Dursun Bey için söylemiyorum. Bu konunun bugün konuşulmasını samimi bulmuyorum. Sayın Cengiz seçim kararı aldığında, finansal durumun anlatıldığı gibi iyi olmadığını ifade etmiştim, uyarmıştım. Mali durumumuzun şeffaf şekilde açıklanması gerektiğini söylemiştim. Finansal olarak çok iyi gidiyorsak neden böyle bir anlaşma yaptık? Bunun tartışılması gerekir. Bu şekilde Galatasaray'a fayda sağlanamayacağını önceden de ifade ettim. Bu konu 2 sene önce tartışılmalıydı! Bugün bu konuyu konuşanlar anlaşma imzalanırken neredeydi? Burada amaç bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek. Bize borç veren yapı verdiği borcu tahsil etmek için müeyyideler getirecektir. Parayı garanti altına almak isteyecek. Bu da çok doğal. Ben bunun sadece bir kredi anlaşması olmadığını, günlük nakit akışımızı da etkileyeceğinden, iş yapma, yönetme ve hatta transfer yapma tarzımızı da etkileyeceğini anlatmıştım.



"OLUR ALMAK ZORUNDAYSAK MALİ BAĞIMSIZLIKTAN BAHSEDEMEYİZ"



Peki Bankalar Birliği'nin günümüzdeki etkisi ve Galatasaray'ın mali akışına etkisi için neler söylersiniz?



Elbette konuları gün be gün takip ediyorum. Bu anlaşmanın günlük nakit akışına da etkisi olacak. Gelirler bankada bloke olacak. Üzeri biraz kapalı olarak da olsa uyardım. Mali bağımsızlığımızı kaybedebiliriz demiştim. Bu çok önemli. Harcama konusunda bir başka yerden 'olur' almak zorundaysak mali bağımsızlıktan bahsedemezsin. 'Önce Mali Genel Kurul yapıp görüşelim, doğruları paylaşıp çıkış yolu belirleyelim. Kaynak yaratmak gerekecek' diye de uyardım. Bunu da hep beraber bir masada yapalım dedim. Göreve talip olanlar ve gelenler de finansal duruma herkesin hakim olduğunu, hazırlıklı olduğunu ifade etmişti. Ama seçim sonrası durumun böyle olmadığını bir kez daha birlikte gördük.



Benim kişisel hedeflerim değil, Galatasarayların ihtiyaçları önemli. Önce bir durum tespiti yapmak gerek. Durum tespiti yapmadan, doğru bir strateji belirleyemezsiniz. Hızlı bir şekilde karar alınmasından fayda bekleyemezsiniz. Galatasaray'ın parası ve mali durumu benim şirketimden değerlidir. Galatasaray'ın çok ciddi bir insan kaynağı var. O insan kaynağını harekete geçirmek için hiçbir şey yapmıyoruz. Biz sportif başarı, ekonomik başarıyı hedeflemeli ve aynı zamanda Galatasaray'ı endüstrinin gerektirdiği şekilde yapılandırmalıyız. Hepsi kendi başına kolay olmayan, birlikte ve beraberlikle yapılabilecek şeyler bunlar. Hiçbir durum tespiti yapılmadan, freni patlamış kamyon gibi hamleler yapıldı!



"AYNI HATALARI YAPARAK FARKLI SONUÇLAR BEKLEMEMEK GEREK"



Galatasaray'ın çok büyük sorunları var. Ama bizim sorunlarımızdan Galatasaray daha güçlüdür. Bu marka her türlü problemin üstesinden gelebilecek güçtedir. Başarıya gidelim ama akıl ve mantıkla, bilimle davranalım. Marka değerini düşürmeyelim ve geleceğimizden de yemeyelim. Bize miras olarak bırakılmış birikimleri de yemeyelim. Bunu Galatasaray'a yakıştırmam. Ben bu şekilde istiyorum. Şimdi ne noktaya geldik? Bir genel kurul yapıldı, yetkiler istediler. Elimizdeki birikimleri satmaktan bahsediyoruz. Bunu yakın geçmişte de yaptık. Örnek, Riva'daki arazi artık bizim değil. Borçlarımız oradan gelen gelirle kapanacaktı Öyle olmadığı gibi, borçlarımız da katlandı Elbette şirketler ve kulüpler zor duruma düşebilir. Değeri ne kadar olursa olsun istemeye istemeye bazı şeyleri satarsın. Ben bu uyarıların, iş bu noktaya gelmeden önce yapılmasını doğru bulurum. Aynı hataları yaparak farklı sonuçlar beklememek gerek.



"SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSAL BİR DURUM YOK"



Galatasaray adına mali açıdan herhangi bir tehdit görüyor musunuz?



Yönetim önce bütçeyi sundu. O gün söylenmesi gerektiği için söyledim. 400 milyon lira yıllık faiz var. Yıllık gelirimizin yaklaşık yüzde 40'ı kadar sadece faiz ödemesi yapacak noktaya gelmişiz. Bu seviye dünyada doğru yönetilen kurumlarda yüzde 10'a gelince alarm verilir. Biz yüzde 40'a geldik! Sürdürülebilir bir finansal durum yok. 570 milyon lira zarar edileceğine o genel kurul onay verdi. Sonraki günkü konuşmalarda ise fonlar kuruluyor, büyük gelirler elde ediliyor, borçlar sıfırlanıyor .oyuncu geliştirme fonları... Yönetimin 24 saat önce sunduğu tablolar unutuldu. Her projeye saygı duyarım, destek veririm ama bu kadar gel-git olamaz. Finansal durumun net olarak geniş kitleler tarafından doğru algılandığını sanmıyorum. Popülizm ağır basıyor. Bu gidişle sıkıntı öngörüyor muyum? Üretilecek çözümlerin hepsi Galatasaray'ın geleceğinden yiyecek.



Örneğin; Mecidiyeköy'deki bina ticari ofis yapılacaktı, otel yapılacaktı.... Merhum Mustafa Bey 'Teknokent' dedi, olmadı. 'Rezidans olarak satılacak' denildi. Yapıp sattığın anda orası artık yok! Bunları görmek lazım. O kadar geniş yetkiler alındı ki. Bizim son kurşunumuz! Galatasaray'ın finansal olarak son kurşununu bir şeylerden ders alarak kullanmak gerek.



"GENEL KURUL, SORUMLULUĞU YÖNETİME YÜKLEDİ"



Galatasaray'daki 'temsil sorunu' tartışmaları için ne düşünüyorsunuz?



Bu karar, 1000 kişiyle alınmamalıydı. Yaz tatilindeydim. Ama tatilimi bırakıp geldim. Galatasaray benimin hayatımın merkezinde. Çok kritik bir genel kurula bu kadar az katılım olmamalıydı. 12 bin üye varken, 1000 kişi geliyor. Temsil sorunu var. İkincisi; finansal olarak son kurşunu atıyorsanız iletişim daha da iyi olmalıydı. 'Seçim zamanından beri anlatıyoruz dedikleri tablolar, genel kurul üyeleri tarafından anında algılanamaz.



Mesela; gayrimenkul konusunda exper olan bir sürü üyemiz var. 'Kafamızda bir proje var' deyip, nasıl destek alınabileceğini sorgulayabilirsiniz. Varsa başka alternatifleri de ortaya çıkarabilirsiniz. Zaten bu durum sadece bir yönetime bırakılmamalı. Aile olarak yapılmalıydı. Genel Kurul bu sorumluluğu yönetime yüklemeyi uygun gördü.



"MALİ DURUMU TOPARLAMADAN BAŞARI ELDE EDEMEZSİN"



Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden en önemli markalardan biri Galatasaray. Galatasaray'ın Avrupa'da olmaması durumuna yorumunuz nedir ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın da zorlaştığını düşünecek olursak Türk takımları için neler söylersiniz?



Galatasaray, Türkiye'nin lider markası. Mütevazı olmaya gerek yok. Misyonu belli. Türk olmayan takımları yenmek üzere kurulan bir kulüpten söz ediyoruz. Ülke puanı sadece Galatasaray'a bağlı değil. Galatasaray da son yıllarda gereken katkıyı veremedi. Bu doğru. Kümülatif bir başarısızlık var. Doğru tespit yapmak lazım. Galatasaray'ın tek başına başarabileceği bir durum değil. Çıtayı hep birlikte yükseltmek mecburiyetindeyiz. Kısır tartışmalardan, popülist söylemlerden vazgeçmek gerek. Ülkemize yakışır sportif hedefleri nasıl elde edeceğiz? Biz ne konuşuyoruz? Hakemler, VAR odası, inşaat projeleri... Artık realist konulara gelmek lazım. Bu olmadan da başarılı olamayacağız. Galatasaray olarak sportif başarıyı finansal başarıya çeviremedik. Bu doğru. Premier Lig en büyük ekonominin döndüğü yer. Oralara bakmamız gerekiyor. Pandemi sonrası Avrupa ile makas da fazla açıldı. Ben mali durumun üstünde neden bu kadar duruyorum? Mali durumu toparlamadan başarıyı elde edemezsin. Aradaki makası kapatabilir miyiz? Galatasaraylılar olarak bizler yaparız. Seçilen yönetimlere, hocalara, oyunculara destek vermek durumundayız. Galatasaray da insan kaynağını en iyi şekilde kullanacak ortamı da yaratmak zorunda.



ARDA TURAN VE GALATASARAY...



Arda Turan, futbolu bırakma kararı aldı. Bu dönem transferlerde birebir görüşmeler yaptığı isimler olduğunu Erden Timur ifade etmişti. Arda Turan'ın kulüpte sportif direktör yardımcısı gibi bir pozisyona gelmesk bekleniyor. Ne dersiniz bu konuda? Arda, Türk futbolu ve Galatasaray'a sizce neler katabilir?



Galatasaray'daki eski sporcu, üye, taraftar... Katkı vermek isteyen herkese kapı açıktır ve açık olmalıdır. Kim katkı vermek istiyorsa, müteşekkir oluruz. Kişiler üzerinden konuşmayı doğru bulmuyorum. Galatasaray'ın kültürü ve etik değerleri çerçevesinde bir parçası olmak isteyen herkese, her zaman müteşekkiriz.



NE ZAMAN BAŞKAN OLUR?



"Şu anda bir seçim ortamı yok. Bunu biliyorum. Herhangi bir polemik oluşturmak amacıyla da sormuyorum. Sadece merak ediyorum. Kaç yıl sonra Ozan Korkut o koltukta, başkanlık koltuğunda yer alacak?"



Galatasaraylılar ne zaman beni ve ekip arkadaşlarımı isterlerse buradayım. Şu anda sizin de dediğiniz gibi bir seçim ortamı yok. Ama çalışma ve takibimin devam ettiğini ifade edebilirim. Galatasaray'a yakışır şekilde, ben ve benim gibi düşünenler arkadaşlarımla, en iyi katkıyı her zaman vermek isteriz.



"KARŞILIĞI ÖDENEBİLECEK BİR FEDAKARLIK DEĞİL"



"Galatasaray taraftarlarına mesajınız nedir?"



Hepsine en samimi dileklerimle teşekkür ediyorum. Ben de Galatasaray taraftarıyım. Formasını da giydim, başkan adayı da oldum. En zor günde bile Galatasaray'a her şekilde destek olmaları, karşılığı ödenebilecek bir fedakârlık değil. Hak ettikleri her branşta en iyisini görmeleri için ne gerekiyorsa yapmak mecburiyetindeyiz. Benim hissettiğim, duygusal bağ ve bakış da bu.





