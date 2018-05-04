Ozan Korkut kimdir, Galatasaray Başkan adayı Ozan Korkut kaç yaşındadır, nerelidir?

Ozan Korkut 2011 yılında Turgay Kıran ekibinde yer almış Galatasaray kulübü üyesi....



44 yaşındaki Korkut, 2011 yılında Galatasaray yönetimine geldiklerinde yapacakları iletişim projelerini anlatıp dikkat çekmişti.





Gençlik harekatı kapsamında Ozan Korkut şu anda Galatasaray'ın 4. başkan adayı konumunda.



BAŞKAN ADAYI OZAN KORKUT



Ozan Korkut, Galatasaray Kulübü'nün 19 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 26 Mayıs'ta yapılacak Seçimli Olağan Genel Kurul'da başkanlığa resmen aday olduğunu açıkladı ve yönetim kurulu listesini divan kurulu başkanlığına bildirdi.



Korkut listesinde, geçmişte sarı kırmızılı kulüpte görev yapan Adnan Öztürk, Burak Elmas ve Mete İkiz gibi isimlere yer verdi.



Korkut'un yönetim kurulu listesi şu şekilde:



Tuncer Hunca, Şener Macun, Burak Elmas, Adnan Öztürk, Fehmi Naci Cansun, Başar S. Yücel, Cem Ersan, Mete İkiz, Reşit Sinanlı, İsmail Gökhan Esin, Burak Altınbaşak, M. Tuba Toprak Tuncel, Tunca Hazinedaroğlu, Cenk Soyer, Cemal Murat Akar.





Galatasaray'da flaş bir şekilde başkan adaylığını koyan Ozan Korkut'u tüm Galatasaray camiası merak ediyor, işte Ozan Korkut'un hayatı..Gençlik hareketanın Başkan adayı Ozan Korkut, 2011 ve 2015 yıllarında Turgay Kıran'ın yönetim kurulu listesinde yer alıp göreve talip olmuştu.