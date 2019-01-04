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Ozan Kabak'tan sonra Yunus Akgün'e de Avrupalı kancası!

Galatasaray'ın 18 yaşındaki genç futbolcusu Yunus Akgün'e İtalyan ekibi Lazio talip oldu.

Ozan Kabak'tan sonra Yunus Akgün'e de Avrupalı kancası!
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04 Ocak 2019 12:09
Galatasaray'ın 18 yaşındaki solak yeteneği Yunus Akgün'e, İtalyan kulübü Lazio'nun yakın ilgi gösterdiği ileri sürüldü.

Çizme medyasında görev yapan gazetecilerin iddiasına göre, Lazio'nun scout ekibi, Yunus'un yeteneklerine hayran kaldı ve genç oyuncuyu bir süre daha izleyecek.

Teknik ekipten de olumlu rapor gelirse, transferi için Galatasaray'a teklif yapılacak.

ATALAY VE CELİL DAHA ÇOK SÜRE BULACAK

Galatasaray'ın genç yetenekleri Atalay Babacan ve Celil Yüksel'in, sezonun ikinci yarısında takımda daha fazla süre alacakları öğrenildi.

Fatih Terim'in, öğrencileriyle bir görüşme yaptığı ve kendilerini her zaman hazır tutmalarını istediği belirtildi.

Ozan Kabak'ı 18 yaşında ilk 11'e adapte eden Terim, altyapıdan daha fazla oyuncuyu Galatasaray'a kazandırmak istiyor.

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