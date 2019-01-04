ATALAY VE CELİL DAHA ÇOK SÜRE BULACAK

Galatasaray'ın 18 yaşındaki solak yeteneği Yunus Akgün'e, İtalyan kulübü Lazio'nun yakın ilgi gösterdiği ileri sürüldü.Çizme medyasında görev yapan gazetecilerin iddiasına göre, Lazio'nun scout ekibi, Yunus'un yeteneklerine hayran kaldı ve genç oyuncuyu bir süre daha izleyecek.Teknik ekipten de olumlu rapor gelirse, transferi için Galatasaray'a teklif yapılacak.Galatasaray'ın genç yetenekleri Atalay Babacan ve Celil Yüksel'in, sezonun ikinci yarısında takımda daha fazla süre alacakları öğrenildi.Fatih Terim'in, öğrencileriyle bir görüşme yaptığı ve kendilerini her zaman hazır tutmalarını istediği belirtildi.Ozan Kabak'ı 18 yaşında ilk 11'e adapte eden Terim, altyapıdan daha fazla oyuncuyu Galatasaray'a kazandırmak istiyor.