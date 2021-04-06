Ozan Kabak'tan İstanbul ve Şampiyonlar Ligi itirafı

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde forma giymeyi ve kupayı kazanmayı hayal ettiğini söyledi.



Türkiye Futbol Federasyonunun sosyal medya hesaplarında görüşlerine yer verilen Ozan Kabak, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliğinde yapılacak olmasıyla ilgili, "İstanbul, benim memleketim. Büyüdüğüm şehir. İlk profesyonel maçıma çıktığım yer. Benim için çok anlamlı bir şehir. Finalin İstanbul'da olması benim için güzel bir tesadüf oldu. Finalin İstanbul'da olması bana apayrı bir motivasyon sağlıyor. Finalde İstanbul'da oynayıp o kupayı kaldırmak benim için büyük hayal. İnşallah gerçekleşir." şeklinde görüş belirtti.



Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynamanın önemine dikkati çeken 21 yaşındaki stoper, "UEFA Şampiyonlar Ligi, dünyanın en iyi futbol organizasyonu. Orada oynamak benim için büyük bir gurur. Dünyanın en iyi takımları ve futbolcuları orada mücadele ediyor. Her sene orada oynamak en büyük hedefim. Şu anda çeyrek finale kadar çıktık. İnşallah sonu final olur. Çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.



