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Ozan Kabak'tan gelen altyapıya!

Galatasaray altyapısından yetişip Stuttgart'a 11 milyon Euro bonservis bedeliyle giden Ozan Kabak'tan gelen paranın bir kısmı Galatasaray Akademisi'ne harcanacak.

Kaynak: Sabah
Ozan Kabak'tan gelen altyapıya!
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21 Ocak 2019 08:43
Ozan Kabak'ı 11 milyon Euro'ya Stuttgart'a satan Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz altyapının hakkını teslim etti.

Galatasaray Futbol Akademisi Koordinatörü Ali Yavaş ile iletişime geçen Cengiz, gençlerin eğitimi konusunda teşekkürlerini iletirken, Ozan Kabak'tan kazanılan bonservisin bir kısmının altyapıya aktarılması kararını verdi.

REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI

18'lik futbolcu, Stuttgart tarihinin en fazla bonservis ödenen ismi oldu. Ozan Kabak ayrıca Türkiye'den Avrupa'ya transfer olan en pahalı defans oyuncusu olmayı da başardı.

 

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