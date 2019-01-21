REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI

Ozan Kabak'ı 11 milyon Euro'ya Stuttgart'a satan Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz altyapının hakkını teslim etti.Galatasaray Futbol Akademisi Koordinatörü Ali Yavaş ile iletişime geçen Cengiz, gençlerin eğitimi konusunda teşekkürlerini iletirken, Ozan Kabak'tan kazanılan bonservisin bir kısmının altyapıya aktarılması kararını verdi.18'lik futbolcu, Stuttgart tarihinin en fazla bonservis ödenen ismi oldu. Ozan Kabak ayrıca Türkiye'den Avrupa'ya transfer olan en pahalı defans oyuncusu olmayı da başardı.