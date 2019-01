Ozan Kabak'tan Galatasaray ve transferi itirafları

Son dönemde Galatasaray gündemini en az forvet transferi kadar meşgul etti Ozan Kabak'ın ayrılma ihtimali... İngiltere'den Watford ve Cardiff kulüpleri ile İtalyan devi Inter, 18 yaşındaki stoperin sözleşmesinde yazan 7.5 milyon Euro serbest kalma bedelini ödemeye hazırdı. Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'a kapıyı gösteren teknik direktör Fatih Terim, üç teklifi masada olan Ozan Kabak için pazarlığa girmedi, genç oyuncu da hocasını dinleyip Galatasaray'da kaldı.Bu süreçte susan ve sadece Fatih Terim'e sarıldığı fotoğrafı paylaşan Ozan Kabak, sessizliğini bozdu.İşte noktasına virgülüne dokunmadan 2000 doğumlu genç stoperle yaptığımız röportaj:Hayallerim ve planlarım arasında her zaman Avrupa'ya gitmek var. Ama önemli olan doğru zamanda doğru takıma gitmek Bunun için de tecrübesine güvendiğim Fatih Hoca'ya danıştım. Yine danışacağım. İlk yarı bitince ailemle birlikte tatile çıktım. Transferle hiç ilgilenmedim. Zaten bana gelen hiçbir teklif olmadı. Menajerlerim görüşmeleri yaptı. Galatasaray'dan gitmeyi düşünmek için benim bu formadan vazgeçmem gerekirdi. Öyle bir şey olmadı. Ben bu formayı giymekten her zaman gurur duydum.Şu an tek odaklandığım şey Galatasaray'ın şampiyonluğu. Elimden gelen en iyi performansı sergilemek ve kendimi geliştirmek... Nasıl daha iyi olabilirim buna konsantre oluyorum. Gelecek sezon nerede olacağımı düşünmüyorum. Sezon sonu yine başta Fatih Hoca olmak üzere tecrübesine güvendiğim kişilerle oturup konuşacağız ve karar vereceğiz.Yazın sakat olduğum dönemde Fatih Hoca'nın benimle ilgili planlarını biliyordum. Bu da bana hem özgüven hem de ayrı bir çalışma motivasyonu sağladı. İdmanlarda daha çok çalıştım. Sonunda o şans geldi ve iyi kullandım. Bu nedenle Fatih Hoca'ya çok teşekkür ediyorum.Fen Lisesi'ni bitirdim ve üniversiteye geçtim. Özel olarak İngilizce dersleri aldım. Eğitime önem veriyorum, kendimi geliştiriyorum.Benim için sezonun ilk yarısı çok iyi geçti. Hem Süper Lig'de hem Şampiyonlar Ligi'nde iyi performans gösterdiğimi düşünüyorum. Takıma gelirsek; inişli-çıkışlı grafiğimiz oldu, elbette sakatlıklar ve cezalar etkiledi. Ama kaybettiğimiz hiçbir şey yok. 6 puan kapatılmayacak bir fark değil. Aramıza yeni katılan arkadaşlarla çok daha güçlü bir takım olacağız ve ligin sonunda ipi göğüsleyeceğimize inanıyorum.Ben çok hırslı bir yapıya sahibim. O pozisyonlarda da hırsımın kurbanı oldum. Ama hatalarımdan ders aldım.Sürekli konuşuyorum. Benden cesaret aldılar. Sonuçta genç bir oyuncu çıktı ve formayı aldı. Fatih Hoca gençlere formayı vermekten hiç çekinmez.Ömer Abi (Bayram) ile Van Dijk yakın arkadaşlar. Konuşurlarken "Sizde Ozan var, takip ediyorum'' demiş. Bunu duyunca çok mutlu oldum. Ömer Abi de formasını istedi. Güzel bir anı olarak kalacak.İdolüm yok ama kendi mevkiimde beğendiğim oyuncular var; Liverpool'dan Van Dijk ve Real Madrid'den Varane gibi. Onları takip ediyorum. Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi seviyesinde her oyuncu değerlidir. Ben de her maç öncesi rakip forveti izliyorum, analiz ediyorum. Çekindiğim birisi yok.Milli Takım'da her oyuncu olmak ister. İyi performans veren her oyuncu da Milli Takım için beklentiye girer. Ben de bekliyorum, göreceğiz.Sebep Veli Abi (malzemeci). Bir anlamı yok. Aslında sezon başında değiştirebilirdim ama 'Gerek yok. Veli Abi öyle uygun görmüş' dedim.Tüm ligleri takip ediyorum. Elimden geldiği kadar maçları izliyorum. Beğendiğim ligler var İngiltere Premier Ligi ve Almanya Bundesliga gibi... Ama bakınca 'Bu lig bana uygun' diyebileceğim bir lig yok.18 yaşındaki bir çocuk evde nasıl yaşıyorsa öyle yaşıyorum. Antrenman yoksa ve maç sabahları dışında markete ekmek almaya evin oğlu olarak tabii ki ben gidiyorum. Kardeşim var ama o erkenden okula gidiyor.Favori dizim Breaking Bad.