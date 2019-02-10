Galatasaray'dan Bundesliga ekibi Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, Almanya'da üçüncü maçına Fortuna Düsseldorf deplasmanında çıkacak. Stuttgart'ın 18 yaşındaki yeni Türk savunmacısı Ozan Kabak, takımının bu kritik mücadelesinde ter dökecek. Fortuna Düsseldorf da ise Kaan Ayhan, forma giyen Türk isim olacak.
Ozan Kabak'ın Bundesliga'daki üçüncü maçı Bilyoner.com'da canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Bilyoner'de kupon yapanlar, Fortuna Düsseldorf - Stuttgart karşılaşmasında Ozan Kabak'ı canlı olarak izleme şansına erişebilecekler.
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Ozan Kabak'ın Bundesliga'daki üçüncü maçı Bilyoner.com'da canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Bilyoner'de kupon yapanlar, Fortuna Düsseldorf - Stuttgart karşılaşmasında Ozan Kabak'ı canlı olarak izleme şansına erişebilecekler.
Bilyoner.com'a bir üyeliğiniz yoksa hemen şu linke tıklayarak üye olabilirsiniz. Bol şanslar, iyi seyirler arkadaşlar.
BİLYONER'DE BU MAÇA HEMEN OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN...
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın