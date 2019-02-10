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Ozan Kabak'ın maçı Bilyoner'de canlı ve şifresiz

Bundesliga takımlarından Stuttgart'ta transfer olan Galatasaraylı Ozan Kabak'ın Kaan Ayhan'ın takımı Fortuna Düsseldorf deplasmanında mücadele edeceği maç Bilyoner'de!

Kaynak: Sporx.com
Ozan Kabak'ın maçı Bilyoner'de canlı ve şifresiz
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10 Şubat 2019 16:06
Galatasaray'dan Bundesliga ekibi Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, Almanya'da üçüncü maçına Fortuna Düsseldorf deplasmanında çıkacak. Stuttgart'ın 18 yaşındaki yeni Türk savunmacısı Ozan Kabak, takımının bu kritik mücadelesinde ter dökecek. Fortuna Düsseldorf da ise Kaan Ayhan, forma giyen Türk isim olacak.

Ozan Kabak'ın Bundesliga'daki üçüncü maçı Bilyoner.com'da canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Bilyoner'de kupon yapanlar, Fortuna Düsseldorf - Stuttgart karşılaşmasında Ozan Kabak'ı canlı olarak izleme şansına erişebilecekler.

Bilyoner.com'a bir üyeliğiniz yoksa hemen şu linke tıklayarak üye olabilirsiniz. Bol şanslar, iyi seyirler arkadaşlar.

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