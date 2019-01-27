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Ozan Kabak'ın ilk maçı Bilyoner'de canlı ve şifresiz

Bundesliga takımlarından Stuttgart'ta transfer olan Galatasaraylı Ozan Kabak'ın Bayern Münih deplasmanındaki ilk maçı canlı ve şifresiz olarak Bilyoner'de! İşte ayrıntılar...

Kaynak: Sporx.com
Ozan Kabak'ın ilk maçı Bilyoner'de canlı ve şifresiz
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27 Ocak 2019 16:32
Galatasaray'dan Bundesliga ekibi Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, Almanya'da ilk maç heyecanını Bayern Münih deplasmanında yaşayacak. Stuttgart'ın 18 yaşındaki yeni Türk savunmacısı Ozan Kabak, takımdaki sakatlıkların ardından Allianz Arena'da Bayern Münih karşısında 11'de mücadele edecek.

Ozan Kabak'ın Bundesliga'daki ilk maçı Bilyoner.com'da canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Bilyoner'de kupon yapanlar, Bayern Münih - Stuttgart karşılaşmasında Ozan Kabak'ın ilk heyecanını canılı olarak izleme şansına erişebilecekler.

Bilyoner.com'a bir üyeliğiniz yoksa hemen şu linke tıklayarak üye olabilirsiniz. Bol şanslar, iyi seyirler arkadaşlar.

OZAN KABAK'IN, ALLIANZ ARENA'DA İLK ANLARI

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