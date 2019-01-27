Galatasaray'dan Bundesliga ekibi Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, Almanya'da ilk maç heyecanını Bayern Münih deplasmanında yaşayacak. Stuttgart'ın 18 yaşındaki yeni Türk savunmacısı Ozan Kabak, takımdaki sakatlıkların ardından Allianz Arena'da Bayern Münih karşısında 11'de mücadele edecek.
Ozan Kabak'ın Bundesliga'daki ilk maçı Bilyoner.com'da canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Bilyoner'de kupon yapanlar, Bayern Münih - Stuttgart karşılaşmasında Ozan Kabak'ın ilk heyecanını canılı olarak izleme şansına erişebilecekler.
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OZAN KABAK'IN, ALLIANZ ARENA'DA İLK ANLARI
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Ozan Kabak'ın Bundesliga'daki ilk maçı Bilyoner.com'da canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Bilyoner'de kupon yapanlar, Bayern Münih - Stuttgart karşılaşmasında Ozan Kabak'ın ilk heyecanını canılı olarak izleme şansına erişebilecekler.
Bilyoner.com'a bir üyeliğiniz yoksa hemen şu linke tıklayarak üye olabilirsiniz. Bol şanslar, iyi seyirler arkadaşlar.
OZAN KABAK'IN, ALLIANZ ARENA'DA İLK ANLARI
BİLYONER'DE BU MAÇA HEMEN İDDAA OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN...
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın