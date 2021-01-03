Ozan Kabak'ın gönlü Premier Lig'de

Kariyerini Schalke'de sürdüren Ozan Kabak, yeni takımının Premier Lig'den olmasını istiyor.
Alman kulübü Ozan Kabak'ın ederinin verilmesi halinde, genç yıldızın satışına olumlu bakıyor.
LIVERPOOL VE TOTTENHAM
İtalya Serie A'dan Milan'ın ilgisini sürdürdüğü 20 yaşındaki stoper, rotasını Premier Lig'e çevirmek istiyor. Ada'dan Liverpool ve Tottenham'ın milli oyuncuya ilgisinin sürdüğü biliniyor.
Ozan Kabak'ın takımı Schalke, Bundesliga'da 30 maçtır kazanamayarak tarihi bir rekoru kırmanın eşiğine geldi. Ekonomik olarak da sorun yaşayan Alman ekibi, yıldız oyuncularını iyi bonservis ücretleriyle elinden çıkarmak istiyor.
Alman kulübü Ozan Kabak'ın ederinin verilmesi halinde, genç yıldızın satışına olumlu bakıyor.
LIVERPOOL VE TOTTENHAM
İtalya Serie A'dan Milan'ın ilgisini sürdürdüğü 20 yaşındaki stoper, rotasını Premier Lig'e çevirmek istiyor. Ada'dan Liverpool ve Tottenham'ın milli oyuncuya ilgisinin sürdüğü biliniyor.
Ozan Kabak'ın takımı Schalke, Bundesliga'da 30 maçtır kazanamayarak tarihi bir rekoru kırmanın eşiğine geldi. Ekonomik olarak da sorun yaşayan Alman ekibi, yıldız oyuncularını iyi bonservis ücretleriyle elinden çıkarmak istiyor.