Ozan Kabak'ın gönlü Premier Lig'de

Schalke'de forma giyen milli oyuncumuz Ozan Kabak, yeni takımının Premier Lig'de olmasını istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Ozan Kabak'ın gönlü Premier Lig'de
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03 Ocak 2021 19:12
Kariyerini Schalke'de sürdüren Ozan Kabak, yeni takımının Premier Lig'den olmasını istiyor.

Alman kulübü Ozan Kabak'ın ederinin verilmesi halinde, genç yıldızın satışına olumlu bakıyor.

LIVERPOOL VE TOTTENHAM

İtalya Serie A'dan Milan'ın ilgisini sürdürdüğü 20 yaşındaki stoper, rotasını Premier Lig'e çevirmek istiyor. Ada'dan Liverpool ve Tottenham'ın milli oyuncuya ilgisinin sürdüğü biliniyor.

Ozan Kabak'ın takımı Schalke, Bundesliga'da 30 maçtır kazanamayarak tarihi bir rekoru kırmanın eşiğine geldi. Ekonomik olarak da sorun yaşayan Alman ekibi, yıldız oyuncularını iyi bonservis ücretleriyle elinden çıkarmak istiyor.



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