"GİTME ZAMANI DEVRE ARASI DEĞİL"

Galatasaray'da Ozan Kabak belirsizliği sona erdi.Teknik direktör Fatih Terim'in verdiği şansı iyi kullanarak Avrupa devlerinin transfer listesine giren Ozan, dün Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un ardından tecrübeli çalıştırıcı ile bir araya geldi.Terim, genç oyuncuyu sarı-kırmızılı takımda kalmaya ikna etti. İtalya, İngiltere ve Almanya'dan taliplileri olan Ozan Kabak'ın, "7.5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesinin yer aldığı sözleşmesinde bir değişiklik yapılmayacak.Aylık 22 bin TL almaya devam edecek Ozan, sezon sonunda isterse 7.5 milyon Euro karşılığında Galatasaray'dan ayrılabilecek.Fatih Terim, Ozan Kabak ile ilgili olarak "Biz bu ülkede yetişmiş her evladımıza emek veriyoruz, fırsat veriyoruz. Doğal olarak önce Galatasaray'a hizmet vermelerini istiyoruz. Ozan'ın heyecanını ve hevesini anlıyorum. Hepimiz genç olduk, hepimiz gitmek isteriz. Avrupa büyük bir heyecan, bunları anlayabiliyorum ama Ozan'ın gitme zamanı bugün değil, yani devre arası değil" dedi.