Ozan Kabak: 'Virgil van Dijk hayalim gerçek olacak'

Ozan Kabak ilk idmanında Trent Alexander-Arnold'un moralini bozdu. https://t.co/EQR5jEDe7A



— Sporx (@sporx) February 5, 2021

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'a transfer olan Ozan Kabak, ülkemizde ligin yayıncısı olan SSport'a telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu. Takımla ilk kez antrenmana çıkan ve yeni takım arkadaşlarıyla tanışan milli futbolcu, çok heyecanlı olduğunu söyledi.2018'de Ömer Bayram aracılığıyla kendisine ulaştırılan imzalı Virgil van Dijk formasını eline aldığında içinden geçenleri açıklayan Ozan, "Çok mutluyum. Her zaman hayalimdi. 2 sene önce Van Dijk formasını gönderdiğinde inşallah ben de bir gün Liverpool formasını onunla birlikte giyerim demiştim kendi kendime. Bu yakın zamanda gerçek olacak. Elimden geleni yapacağım. Bana güvenenleri mahcup etmemeye çalışacağım. Çok heyecanlıyım" dedi.Takımdaki ilk günü sorulduğunda ise Ozan Kabak, "Herkes bana karşı çok sıcakkanlı ve güler yüzlüydü. Herkesle tanıştım. Klopp ile güzel sohbetim oldu. Antrenmanda da güzel ve zevkli geçti. Çok profesyonel oyuncular, çok güzel bir takım var burada. Bu başarının tesadüf olmadığını arkadaşlıktan da anlayabiliyorsun. İlk gün her şey çok güzeldi" şeklinde cevap verdi.Liverpool'un resmi Twitter hesabı, takımla ilk kez çalışan Ozan Kabak'ın antrenmandaki şık hareketini paylaştı. Liverpool'un Ozan Kabak paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.