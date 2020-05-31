Sakatlıktan dönen ve Werder Bremen maçına ilk 11'de başlayan Ozan Kabak'a Alman efsane Dietmar Hamann'dan büyük övgü. Schalke 04'ün fark yaratan tek oyuncusunun Ozan Kabak olduğunun altını çizen Hamann, genç oyuncuyu Liverpool'un dünyaca ünlü stoperi Virgil van Dijk'e benzetti.
Bayern Münih ve Liverpool formasıyla adını dünyaya duyuran, şu sıralar SKY Sports yorumcusu olan Hamann, "Schalke'nin van Dijk gibi oyuncusu var. Henüz o seviyede olmasa da arkadaşlarını üst seviyeye çıkaran bir oyuncu. Dusseldorf maçındaki attığı pasa bakmanız yeterli. Schalke'de Ozan dışında piyasası olan ve iyi para edecek başka oyuncu göremiyorum." dedi.
'Van Dijk, 'Ozan'ı izliyorum, takip ediyorum' demiş'
Bu arada Ozan Kabak, 2019 yılının Ocak ayında van Dijk'i beğenerek takip ettiğini vurgulamıştı. van Dijk'in kendisine forma göndermesi hakkında konuşan Ozan, "Ömer ağabey (Bayram) ile o çok iyi arkadaşlar. Bir ara konuşurken Van Dijk, Ömer abiye, "Ozan var sizde. İzliyorum, takip ediyorum' demiş. Ben de onu duydum ve çok mutlu oldum. Ömer abi de formasını istedi. O da gönderdi direkt. Sağ olsun. Benim için çok güzel bir anı oldu." ifadelerini kullanmıştı.
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Bayern Münih ve Liverpool formasıyla adını dünyaya duyuran, şu sıralar SKY Sports yorumcusu olan Hamann, "Schalke'nin van Dijk gibi oyuncusu var. Henüz o seviyede olmasa da arkadaşlarını üst seviyeye çıkaran bir oyuncu. Dusseldorf maçındaki attığı pasa bakmanız yeterli. Schalke'de Ozan dışında piyasası olan ve iyi para edecek başka oyuncu göremiyorum." dedi.
'Van Dijk, 'Ozan'ı izliyorum, takip ediyorum' demiş'
Bu arada Ozan Kabak, 2019 yılının Ocak ayında van Dijk'i beğenerek takip ettiğini vurgulamıştı. van Dijk'in kendisine forma göndermesi hakkında konuşan Ozan, "Ömer ağabey (Bayram) ile o çok iyi arkadaşlar. Bir ara konuşurken Van Dijk, Ömer abiye, "Ozan var sizde. İzliyorum, takip ediyorum' demiş. Ben de onu duydum ve çok mutlu oldum. Ömer abi de formasını istedi. O da gönderdi direkt. Sağ olsun. Benim için çok güzel bir anı oldu." ifadelerini kullanmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın