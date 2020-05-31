'Van Dijk, 'Ozan'ı izliyorum, takip ediyorum' demiş'

Sakatlıktan dönen ve Werder Bremen maçına ilk 11'de başlayan'a Alman efsane'dan büyük övgü. Schalke 04'ün fark yaratan tek oyuncusunun Ozan Kabak olduğunun altını çizen Hamann, genç oyuncuyu Liverpool'un dünyaca ünlü stoperi'e benzetti.Bayern Münih ve Liverpool formasıyla adını dünyaya duyuran, şu sıralar SKY Sports yorumcusu olan Hamann," dedi.Bu arada Ozan Kabak, 2019 yılının Ocak ayında van Dijk'i beğenerek takip ettiğini vurgulamıştı. van Dijk'in kendisine forma göndermesi hakkında konuşan Ozan, "Ömer ağabey (Bayram) ile o çok iyi arkadaşlar. Bir ara konuşurken Van Dijk, Ömer abiye, "Ozan var sizde. İzliyorum, takip ediyorum' demiş. Ben de onu duydum ve çok mutlu oldum. Ömer abi de formasını istedi. O da gönderdi direkt. Sağ olsun. Benim için çok güzel bir anı oldu." ifadelerini kullanmıştı.