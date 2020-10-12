Ozan Kabak ve Efecan Karaca, Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

TFF'den yapılan açıklama ile Ozan Kabak ve Efecan Karaca'nın aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Ozan Kabak ve Efecan Karaca, Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
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12 Ekim 2020 21:23
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki 4. maçında 14 Ekim'de Sırbistan'ı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nda Ozan Kabak ve Efecan Karaca, aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekibin kadrosunda sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle değişikliğe gidildi.

Rusya ile dün deplasmanda oynanan maçta sarı kart görerek Sırbistan karşılaşmasında cezalı duruma düşen Ozan Kabak kamptan ayrıldı. Alt baldırında ve adduktor kasında problem yaşayan Efecan Karaca da aday kadrodan çıkarıldı.



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