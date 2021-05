Ozan Kabak: 'Van Dijk, Türkleri seviyor! Klopp başarılar diledi'

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan oyunculardan Ozan Kabak, Antalya'ya geldi.



İngiliz ekibi Liverpool'da kariyerini sürdüren Ozan Kabak, "Her sezon olduğu gibi bu sezon da farklı oldu benim için. Ama güzel geçti, güzel tecrübeler yaşadım. Şimdi mili takımdayım, inşallah burada güzel şeyler yaşarız ve milletimizi gururlandırırız. Gruptaki şansımız yüksek. Çok iyi ve çok genç bir takımız. İnşallah ilk maçtan 1 puan ya da galibiyetle ayrılırsak çok ümitliyim. Bu gruptan çıkacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.



Ozan Kabak, Liverpool'daki geleceği ve Hollandalı oyuncu Virgil van Dijk ile ilişkisiyle ilgili bir soruya ise, "Şu an milli takımdayım. Ben de bilmiyorum, hayırlısı olsun. Van Dijk ile ilişkimiz iyi. Buraya gelmeden de konuştuk. Hollanda maçıyla ilgili konuştuk, o da Türkleri seviyor, iyi bir insan." yanıtını verdi.



Genç oyuncu, "Jurgen Kloop ile durumunla ilgili görüştünüz mü?" sorusunu, "Sadece vedalaştık, turnuva için başarılar diledi. Onun dışında özel bir konuşma gerçekleşmedi. Geleceğimle ilgili şu ana kadar herhangi bir şey konuşmadık." şeklinde yanıtladı.



Ozan Kabak, milli takımın çok iyi defans oyuncularına sahip olmasının avantaj teşkil ettiğiyle ilgili bir soruya ise, "Kesinlikle, turnuva oynuyorsanız defansınız iyiyse her zaman bir adım öndesiniz. Hepimiz formdayız, birbirimizi iyi tanıyoruz, birbirimizi seviyoruz, birbirimizi daha da ileri itiyoruz. Kim oynarsa oynasın elinden geleni yapacak ve Türk milletini gururlandıracaktır." karşılığını verdi.