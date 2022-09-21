Ozan Kabak: "Üst lige çıkmak istiyoruz"

A Milli Takım'ın savunma oyuncusu Ozan Kabak, Lüksemburg karşılaşması öncesi konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ozan Kabak: 'Üst lige çıkmak istiyoruz'
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21 Eylül 2022 15:56
A Milli Takım'da savunmanın önemli isimlerinden Ozan Kabak, Lüksemburg karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ozan, "Daha düzenli ve daha tanıdığım bir lige geçtim. Etrafımda bana güvenen insanlar var. Sezona da iyi başladık. Sonuçlar gelince, kendimi iyi bir ortamda buldum ve iyi performans sergilemeye başladım. İnşallah böyle devam eder." diye konuştu.

22 yaşındaki futbolcu, sözlerini, "Hoffenheim'da benim iyi oyuncu olduğumu düşünen insanlar var. Bu bana güven verdi ve mutlu oldum. Şimdi gol yemeden, layık olmadığımız Uluslar C Ligi'nden bir üst lige çıkmak istiyoruz." ifadeleriyle tamamladı.

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