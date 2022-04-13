Ozan Kabak, Türkiye'de tedavi olacak

Alman basını, A Milli Takım'ın İtalya ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Ozan Kabak'ın Türkiye'de tedavi olacağını yazdı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Ozan Kabak, Türkiye'de tedavi olacak
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13 Nisan 2022 16:30
A Milli Takım'daki sakatlığının ardından sezonu kapatan Ozan Kabak'ın tedavi için Türkiye'ye geleceği ifade edildi.

Alman medyasında yer alan haberde; bu sezon Norwich City'de kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusunun, sakatlığının ardından şu an için Schalke 04'e dönmeyeceği ve tedavisinin Türkiye'de olacağı aktarıldı.

Haberin detaylarında, Ozan'ın yeni sezon öncesi Schalke 04'ün hazırlık kampına katılmasının beklendiği hatırlatıldı.

 

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