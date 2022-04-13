Ozan Kabak, Türkiye'de tedavi olacak

A Milli Takım'daki sakatlığının ardından sezonu kapatan Ozan Kabak'ın tedavi için Türkiye'ye geleceği ifade edildi.



Alman medyasında yer alan haberde; bu sezon Norwich City'de kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusunun, sakatlığının ardından şu an için Schalke 04'e dönmeyeceği ve tedavisinin Türkiye'de olacağı aktarıldı.



Haberin detaylarında, Ozan'ın yeni sezon öncesi Schalke 04'ün hazırlık kampına katılmasının beklendiği hatırlatıldı.









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