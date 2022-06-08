Ozan Kabak: 'Tüm maçları kazanmak istiyoruz'

A Milli Takım'da Ozan Kabak, Litvanya karşısında alınan 6-0'lık galibiyeti değerlendirdi.



Ozan Kabak, "10 hafta sonra ilk kez maça çıktım. Böyle sahalarda böyle takımlara karşı maça çıkmak zordur. Hocamızın dediği gibi bu maçlarda atabildiğimiz kadar gol atıp tüm maçları kazanmak istiyoruz." diye konuştu.



Genç savunma oyuncusu sözlerini, "Herkese şans gelecek. Böyle maçlarda rakibi açmak için bazen ileri çıkabilmeniz gerekiyor. Ben de birkaç kez ileri çıktım." ifadeleriyle sonlandırdı.





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