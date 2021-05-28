Ozan Kabak'tan Fatih Terim'e imzalı Liverpool forması

Sezonun ikinci yarısını Liverpool'da geçiren milli futbolcu Ozan Kabak, Galatasaray'dan hocası Fatih Terim'e imzalı Liverpool forması gönderdi.
Ozan formaya; "Çok değerli Hocam ve Terim ailesine sevgilerle" mesajı yazarak imasını attı
Ozan'ın hediyesini Instagram hikayesinden paylaşan Fatih Terim ise; "Teşekkür ederim evlat, seninle gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.
Ozan formaya; "Çok değerli Hocam ve Terim ailesine sevgilerle" mesajı yazarak imasını attı
Ozan'ın hediyesini Instagram hikayesinden paylaşan Fatih Terim ise; "Teşekkür ederim evlat, seninle gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.