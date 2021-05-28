Ozan Kabak'tan Fatih Terim'e imzalı Liverpool forması

A Milli futbolcu Ozan Kabak, Fatih Terim'e imzalı Liverpool forması gönderdi. Fatih Terim de yaptığı paylaşımla genç futbolcuya teşekkür etti.

Haber; Sporx.com
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Ozan Kabak'tan Fatih Terim'e imzalı Liverpool forması
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28 Mayıs 2021 14:26
Sezonun ikinci yarısını Liverpool'da geçiren milli futbolcu Ozan Kabak, Galatasaray'dan hocası Fatih Terim'e imzalı Liverpool forması gönderdi.

Ozan formaya; "Çok değerli Hocam ve Terim ailesine sevgilerle" mesajı yazarak imasını attı

Ozan'ın hediyesini Instagram hikayesinden paylaşan Fatih Terim ise; "Teşekkür ederim evlat, seninle gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.



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