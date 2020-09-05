Ozan Kabak: 'Sırbistan önemli bir ekol'

A Milli Takımımızın genç oyuncusu Ozan Kabak, düzenlenen basın toplantısında Sırbistan maçına dair düşüncelerini ve görüşlerini paylaştı.



Ganç stoper açıklamasında; "Sırbistan önemli bir futbol ekolü. İyi oyuncuları var, hücumda çok etkililer. Biz de iyi bir takımız. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz." dedi.



"ŞAMPİYONANIN ERTELENMESİ İYİ"



Ozan Kabak açıklamalarının devamında; "Uluslar Ligi resmi bir turnuva. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Avrupa Şampiyonası'na daha hazır çıkmamızı sağlayacak bu maçlar. Şampiyonanın ertelenmesi bizim için olumlu oldu. Sakat olan arkadaşlarımız vardı. Onlar da seneye bizimle olacak." dedi.



A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Macaristan'a 1-0 mağlup olmuştu.



