  •  
    F.Bahçe yeni 8'i buldu! 'GOL ve ASİST makinesi'
  •  
    G.Saray'daki kritik gün! Yeni yetenek ve "SALI"
  •  
    "Galatasaray için gizlice İstanbul'a geldi, o anlar"
  •  
    F.Bahçe de istemişti ve; Fabregas'ın yeni takımı
  •  
    Galatasaray'daki Tetteh planı! Ozan'ın parasına

Ozan Kabak satılırsa, parası Tetteh'e gidecek

Galatasaray, 18 yaşındaki Ozan Kabak'ın satılması halinde alacağı bonservis bedeliyle, 21 yaşındaki Ganalı golcü Tetteh'in transferini bitirmeyi planlıyor.

Kaynak: Sabah
Ozan Kabak satılırsa, parası Tetteh'e gidecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ocak 2019 08:08
Forvet hattına iki takviye birden yapmayı planlayan Galatasaray'da Alan Carvalho'nun partneri olarak Benjamin Tetteh isminde karar kılındı. Florya'daki teknik ekipte yer alan Necati Ateş, iki ay önce Çekya'ya giderek Tetteh'i izlemeye başladı. Ateş, iki ayağını da kullanan, pivot santrfor özellikleri taşıyan 21 yaşındaki Ganalı forvet için olumlu rapor verdi.

GELECEĞE YATIRIM!
Çekya ekibi, 12 milyon Euro bonservis talep ederken FFP'ye takılmak istemeyen Galatasaray 8 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla Tetteh'i kiralamaya çalışıyor. Yazın Ozan Kabak'tan kasasına 7.5 milyon Euro koyması beklenen sarı-kırmızılılar, bu parayı geleceğe yatırım transferi gözüyle baktıkları Tetteh'e vermeye hazır görünüyor.

ALAN'IN ŞARTI VAR!
Golcü transferinde listenin ilk sırasında olan Alan Carvalho için Galatasaray görüşmelerini sürdürüyor. Guangzhou Evergrande ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Alan, 6 milyon Euro ücretini Çin'de bırakmak istemiyor. Brezilyalı forvet bu yüzden Galatasaray'dan 3 milyon Euro imza parası ve 3.5 yıllık sözleşme talep ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Ankaragücü maçına kadar Alan'ın transferini bitirmeyi planlıyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için