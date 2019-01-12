Forvet hattına iki takviye birden yapmayı planlayan'da'nun partneri olarakisminde karar kılındı. Florya'daki teknik ekipte yer alan Necati Ateş, iki ay önce Çekya'ya giderek Tetteh'i izlemeye başladı. Ateş, iki ayağını da kullanan, pivot santrfor özellikleri taşıyan 21 yaşındaki Ganalı forvet için olumlu rapor verdi.Çekya ekibi, 12 milyon Euro bonservis talep ederken FFP'ye takılmak istemeyen Galatasaray 8 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla Tetteh'i kiralamaya çalışıyor. Yazın Ozan Kabak'tan kasasına 7.5 milyon Euro koyması beklenen sarı-kırmızılılar, bu parayı geleceğe yatırım transferi gözüyle baktıkları Tetteh'e vermeye hazır görünüyor.Golcü transferinde listenin ilk sırasında olan Alan Carvalho için Galatasaray görüşmelerini sürdürüyor. Guangzhou Evergrande ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Alan, 6 milyon Euro ücretini Çin'de bırakmak istemiyor. Brezilyalı forvet bu yüzden Galatasaray'dan 3 milyon Euro imza parası ve 3.5 yıllık sözleşme talep ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Ankaragücü maçına kadar Alan'ın transferini bitirmeyi planlıyor.