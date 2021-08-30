Bonservisi Bundesliga II takımlarından Schalke'de olan milli futbolcu Ozan Kabak 'ın yeni takımı belli oldu.



İngiltere Premier Lig ekiplerinden Norwich City , geçen sezon Liverpool'da kiralık oynayan Ozan Kabak'ın transferi için Schalke ile anlaşmaya vardı.



Norwich, 21 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralayacak. İngiliz ekibinin 10-15 milyon Euro aralığında bir rakam ödeyerek, sezon sonunda Ozan Kabak'ı satın alabileceği ortaya çıktı.



Ozan Kabak, kısa bir süre içerisinde resmi sözleşmenin altına imza atacak.



