Bonservisi Bundesliga II takımlarından Schalke'de olan milli futbolcu Ozan Kabak 'ın yeni takımı belli oldu.



İngiltere Premier Lig ekiplerinden Norwich City , geçen sezon Liverpool'da kiralık oynayan Ozan Kabak'ı kiralık olarak Schalke'den kadrosuna kattı.



İngiliz ekibinin 10-15 milyon Euro aralığında bir rakam ödeyerek, sezon sonunda Ozan Kabak'ı satın alabileceği öne sürüldü.



OZAN KABAK: "PREMIER LİG'İ ÇOK İSTEDİM"



Ozan Kabak, transferden sonra yaptığı açıklamada, "Bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Taraftarlar önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Teknik direktörümle konuştum ve projesinden gerçekten etkilendim. Ona ve projesine inandım Geçen yıl Premier Lig'de oynadım ve çok zevk aldım. Yeniden İngiltere'de oynamak istedim ve bu yüzden Norwich'teyim. Premier Lig'de oynamak ve takımıma katkı sağlamak istedim. Taraftarlar önünde Norwich formasıyla maça çıkmak için sabırsızlanıyorum. Galibiyetler için çok çalışacağız ve taraftarlarımızı mutlu edeceğiz." ifadelerini kullandı.



DANIEL FARKE: "OZAN BURADA ÇOK GELİŞECEK"



Norwich Menajeri Daniel Farke, "Savunmaya yeni bir oyuncu katmak istiyorduk. Ozan Kabak'ı transfer edebildiğimiz için çok mutluyuz. Çok potansiyelli ve şöhretli bir oyuncuyu kadromuza katmayı başardık. Avrupa'da birçok kulüp onu istiyordu ama bu transferi biz bitirdik. Ozan Kabak, büyük kulüplerde oynadı ve Türk milli takımıyla önemli tecrübeler edindi. Premier Lig'de oynamayı biliyor. Potansiyeli çok yüksek. Ayrıca, harika bir karakteri var. Ozan'ı potansiyeline ulaştırmak istiyoruz. Ozan Kabak'ın Norwich formasıyla parlayacağını biliyorum. Kendisini burada çok geliştirecek." açıklamasını yaptı.



