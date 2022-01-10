Ozan Kabak kulüp kariyerindeki 100. maçına çıktı!

FA Cup 3. tur mücadelesinde Charlton'u 1-0 yenerek tur atlayan Norwich'te, kulüp kariyerinde 100. maçına çıkan milli futbolcu Ozan Kabak, maçın ardından açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ozan Kabak kulüp kariyerindeki 100. maçına çıktı!
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10 Ocak 2022 00:04
Norwich'in, FA Cup'ta Charlton'u 1-0 yendiği maçın ardından milli futbolcu Ozan Kabak, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Kulüp kariyerindeki 100. maçına çıkan Ozan Kabak, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Dalya! Bugün kulüp kariyerimde 100. resmi maçıma çıktım. 21 yaşıma Süper Lig, Bundesliga ve Premier Lig tecrübesi; beş farklı şehir, onlarca takım arkadaşı sığdırdım. Kendilerinden çok şey öğrendiğim tüm hocalarıma minnettarım. Her şey için teşekkürler."

Norwich'in 1. Lig ekibi Charlton'u elediği maçta Milli futbolcu 90 dakika sahada kaldı.


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