Ozan Kabak'ın golü Hoffenheim'a yetmedi!

Bundeliga'nın ilk hafta maçında Hoffenheim, sahasında Freiburg'a 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin golü Ozan Kabak'tan geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Ozan Kabak'ın golü Hoffenheim'a yetmedi!
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19 Ağustos 2023 18:28
Son güncelleme 19 Ağustos 2023 18:35
Bundeliga'nın ilk hafta maçında Hoffenheim, sahasında Freiburg ile karşılaştı.

Prezero Arena'da oynanan maçı Freiburg 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Attila Szalai(K.K.) ve 45+3. dakikada Roland Sallai kaydetti. Ev sahibi ekibin golü 50. dakikada Ozan Kabak'tan geldi.

Fenerbahçe'den Hoffenheim'e transfer olan Attila Szalai, ilk maçında kendi kalesine gol attı.

Hoffenheim forması giyen milli oyuncumuz Ozan Kabak da ilk lig maçında golle tanıştı.

Ligin bir sonraki haftasında Hoffenheim, Heidenheim'e konuk olacak. Freiburg ise Werder Bremen'i ağırlayacak.

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