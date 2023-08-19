Ozan Kabak'ın golü Hoffenheim'a yetmedi!

💪Ozan Kabak, önce çizgiden çıkardı ardından golünü attı. pic.twitter.com/WNe4DL6Rxz



— Sporxtv (@sporxtv) August 19, 2023

Attila Szalai'nin Bundesliga macerası kötü başladı.pic.twitter.com/yArV48nzj3



— Sporxtv (@sporxtv) August 19, 2023

Bundeliga'nın ilk hafta maçında Hoffenheim, sahasında Freiburg ile karşılaştı.Prezero Arena'da oynanan maçı Freiburg 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Attila Szalai(K.K.) ve 45+3. dakikada Roland Sallai kaydetti. Ev sahibi ekibin golü 50. dakikada Ozan Kabak'tan geldi.Fenerbahçe'den Hoffenheim'e transfer olan Attila Szalai, ilk maçında kendi kalesine gol attı.Hoffenheim forması giyen milli oyuncumuz Ozan Kabak da ilk lig maçında golle tanıştı.Ligin bir sonraki haftasında Hoffenheim, Heidenheim'e konuk olacak. Freiburg ise Werder Bremen'i ağırlayacak.