Ozan Kabak'ın gol ve asisti Hoffenheim'a yetmedi

Bundesliga'nın 14. haftasında Hoffenheim, deplasmanda Eintracht Frankfurt'a konuk oldu.



Deutsche Bank Park'ta oynanan maçı E. Frankfurt 4-2 kazanırken Hoffenheim'da Ozan Kabak'ın performansı maçın önüne geçti.



Maça ilk 11'de başlayan Ozan Kabak, 38. dakikada Baumgartner'in golünün asistini yaparken 46. dakikada ise ceza sahası dışından attığı şutla takımını umutlandıran isim oldu. Maçta Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Sow, 8. dakikada Kolo Muani, 29. dakikada Dina Ebimbe ile 56. dakikada Lindstrom kaydetti.



Bu sonuçla Hoffenheim 18 puanda kalırken Frankfurt ise 26 puana yükselerek zirve takibini sürdürdü.



Bundesliga'da gecenin maçları ve alınan sonuçlar ise şöyle:



RB Leipzig 3-1 Freiburg

Schalke 1-0 Mainz

Union Berlin 2-2 Augsburg





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