GALATASARAY İLE ANLAŞMA OLMADI

"OZAN KABAK, WATFORD YOLUNDA..."

Galatasaray'da geleceği merakla beklenen Ozan Tufan için flaş bir tranasfer iddiası ortaya atıldı. Ozan Kabak'ın İngiltere Premier Lig yolunda olduğu belirtildi.Galatasaraylı genç futbolcu Ozan Kabak'ı Avrupa'nın birçok kulübü yakından takip ederken, sözleşmesinde yer alan "7,5 milyon euroya serbet kalır" maddesi sarı-kırmızılı yönetimi ciddi şekilde düşündürüyor. Bu maddeyi ortadan kaldırmak ve 18 yaşındaki futbolcunun maaşını arttırmak isteyen Galatasaray Kulübü, genç oyuncunun menajerine teklifini iletti. Ancak Ozan Kabak'ın menajerinin istediği rakamla, sarı-kırmızılıların teklifi arasında fark olduğu ve anlaşma sağlanamadığı ortaya çıktı.Bu arada Ozan Kabak'a talip olan son takımın İngiltere Premier Lig'de yer alan Watford olduğu ortaya çıktı.Watford, Ozan Kabak transferinde oldukça ısrarlı ve sarı-kırmızılı isim İngiliz ekine çok yakın...Ozan Kabak cephesi, Watford'un teklifini kabul etmesi halinde, genç defans oyuncusu, Cenk Tosun ve Çağlar Söyüncü'nün ardından bu sezon Premier Lig'de forma giyen üçüncü Türk olacak.