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Ozan Kabak için "opsiyonu aşan teklif" reddedildi

Galatasaray'da sözleşmesinde 7,5 milyon euroluk serbest kalma maddesini bu bedelde bir teklif olması durumunda devreye sokabilecek olan Ozan Kabak için yapılan 11 milyon euroluk teklifi, sarı-kırmızılı yönetim reddetti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Ozan Kabak için 'opsiyonu aşan teklif' reddedildi
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11 Ocak 2019 17:29
Galatasaray'da devre arasının en çok konuşulan oyuncularından biri olan Ozan Kabak konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Alman basınının duyurduğu "Stuttgart, Ozan Kabak için 11 milyon euro teklif yaptı" haberinin üzerine sarı-kırmızılıların cevabı belli oldu.

Bip Spor ve Hürriyet'in haberine göre Galatasaray, Stuttgart'ın 11 milyon euroluk teklifini teknik direktör Fatih Terim'in onayı ile "ciddi değil" diyerek reddetti.

ROMA DA TEKLİF YAPMAYA HAZIRLANIYOR

Öte yandan Serie A devi Roma'nın da Ozan'ın peşinde olduğu ve teklif yapmaya hazırlandığı haberleri İtalyan basınında yer almaya başladı.

Roma'da sportif direktör Monchi'nin Ozan için Galatasaray'a "sezon sonuna kadar sizde kiralık oynasın" önerisinin de olduğu bir satın alma teklifinde bulunacağı kaydedildi.



SÖZLEŞMESİNDE OPSİYON VAR ANCAK...

Ozan Kabak için çıkan 11 milyon euroluk teklif haberinin ardından ise sözleşmesinde 7,5 milyon euroluk bir çıkış opsiyonunun olması kafaları karıştırdı.

Genç oyuncunun Galatasaray ile yeni bir sözleşme imzalamadığı ancak Fatih Terim ile yaptığı görüşmede "Kulüp kabul etmeden bir yere gitmem" sözlerini kullandığı, bu sebeple opsiyonu kullanmayı düşünmediği belirtildi.

"ÖNEMLİ OLAN DOĞRU ZAMAN"

Galatasaray'ın genç oyuncusu Ozan Kabak da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Avrupa hayallerinin olduğunu dile getirirken ''Hayallerim ve planlarım arasında her zaman Avrupa'ya gitmek var. Ama önemli olan doğru zamanda, doğru takıma gitmek'' ifadelerini kullanmıştı.

18 yaşındaki oyuncunun 2020 yılına kadar altyapısından yetiştiği Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor.

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